Янукович поручил Азарову создать комитет для организации похорон Ступки
11:11, 22 июля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович дал поручение премьер-министру Николаю Азарову создать комитет для организации похорон Героя Украины Богдана Ступки.
Богдана Ступку похоронят во вторник
Как сообщила советник Президента Украины - Руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам АП Анна Герман, такое задание Президент дал сегодня, сразу после того, как стало известно о смерти актера.
Предварительный состав комитета уже сформирован.
По информации А.Герман, комиссию возглавил министр культуры Михаил Кулиняк.
Планируется, что похороны состоятся во вторник, 24 июля.
Как сообщал УНИАН, сегодня умер Богдан Ступка.
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