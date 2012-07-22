Янукович поручил Азарову создать комитет для организации похорон Ступки

Как сообщила советник Президента Украины - Руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам АП Анна Герман, такое задание Президент дал сегодня, сразу после того, как стало известно о смерти актера.

Предварительный состав комитета уже сформирован.

По информации А.Герман, комиссию возглавил министр культуры Михаил Кулиняк.

Планируется, что похороны состоятся во вторник, 24 июля.

Как сообщал УНИАН, сегодня умер Богдан Ступка.