«Батькивщина»: Тимошенко незаконно лишают права на телефонные разговоры

Экс-премьер-министра Юлию Тимошенко незаконно лишают права на телефонные разговоры.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии «Батькивщина», переданном УНИАН.

Авторы заявления в очередной раз требуют от власти прекратить нарушать права лидера оппозиции Ю.Тимошенко. В "Батькивщине" отметили, что согласно ч. 5 статьи 110 Уголовно-исполнительного кодекса, любой человек, лишенный свободы, имеет право на телефонные разговоры без ограничения их количества под контролем администрации.

«Советуем немедленно обеспечить выполнение прав лидера оппозиции, перестать нарушать законодательство и прочитать 110-ю статью Уголовно-исполнительного кодекса, в 5 части которой говорится: «…Осужденным предоставляется право на телефонные разговоры без ограничения их количества под контролем администрации. Телефонные разговоры оплачиваются из личных средств осужденных», - отметили в «Батькивщине».

В партии подчеркивают, что пенитенциарная служба должна обеспечивать право любого человека, который находятся в неволе, на телефонные разговоры независимо от того, где человек находится - в лечебном учреждении или временно за решеткой. «Каждый человек, а не только лидер оппозиции Ю.Тимошенко, не может быть лишен права на телефонные разговоры», - говорится в заявлении.

«Напоминаем режиму, что Ю.Тимошенко, по признанию международных правозащитных организаций, является политическим узником. Лидер оппозиции незаконно осуждена режимом В.Януковича по сфабрикованному делу и уже 28 августа дело о тотальном нарушении ее прав и политическом преследовании получит надлежащую оценку в Европейском суде по правам человека», - заявили в «Батькивщине», констатировав, что власть «упорно продолжает нарушать права лидера оппозиции".

Как отметили в партии, "Ю.Тимошенко - единственный в стране человек в неволе, который по указанию режима В.Януковича не имеет права говорить по телефону».

«Батькивщина» требует от пенитенциарной службы «прекратить распространять ложь о том, что телефонные разговоры якобы должны происходить в специально оборудованном помещении, потому что в законодательстве нет такого требования».

«Напоминаем, что незаконные действия работников пенитенциарной службы и всех, кто лишал и лишает Ю.Тимошенко ее прав, является преступлением и превышением полномочий, и за это преступники будут отвечать перед законом. Для властных лгунов, которые говорят, что возле палаты Ю.Тимошенко нет телефонной связи, сообщаем, что на девятом этаже - напротив палаты, где находится лидер оппозиции - есть телефонный аппарат, а на восьмом этаже таксофон", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Государственная пенитенциарная служба Украины, ссылаясь на заявление Ю.Тимошенко, которое она написала на имя начальника Качановской колонии, сообщила, что экс-премьер шантажирует сотрудников пенитенциарной службы и угрожает выбить окно в больничной палате.

По данным ГПтС, такие действия Ю.Тимошенко связаны с отказом предоставить ей возможность воспользоваться мобильным телефоном.

«Сегодня заключенная обратилась к руководству колонии с требованием предоставить ей право на телефонный разговор. Сотрудники пенитенциарной службы разъяснили Ю.Тимошенко, что в соответствии с действующим законодательством, она имеет такое право и сможет им воспользоваться в специальном помещении исправительного заведения со стационарного таксофона, как это предусмотрено нормативными документами и инструкциями пенитенциарной системы Украины», - отметили в ГПтС.