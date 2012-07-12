Власенко уверен, что кассацию Тимошенко на 16 августа перенесли не случайно

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение С.Власенко выразил сегодня журналистам, комментируя очередной перенос Высшим специальным судом даты рассмотрения кассации на приговор Ю.Тимошенко по газовому делу.

«Дата 16 августа выбрана не случайно. Власть пытается ускорить рассмотрение дела в Харькове и затормозить рассмотрение дела в Высшем специализированном суде с целью создать дополнительные препятствия на пути к Европейскому суду, который назначил рассмотрение жалобы (Ю.Тимошенко) на 28 августа. И вторая задача, которая выполнена по состоянию на сегодняшний день, – это создать существенные препятствия - юридические для участия Юлии Тимошенко в политической жизни страны», - сказал он.

Защитник напомнил, что именно в начале августа, по закону, завершается процесс выдвижения кандидатов в народные депутаты Украины по партийным спискам и в мажоритарных округах.

«Власть искусственно, без каких-либо оснований, переносит рассмотрение кассации Ю.Тимошенко. Ситуация абсурдная – независимо от заключения судебно-медицинской экспертизы, главное – это воля Ю.Тимошенко присутствовать или не присутствовать на кассационном процессе. Она выразила свое желание трижды», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, Высший спецсуд на 16 августа перенес рассмотрение кассации на приговор Ю.Тимошенко по газовому делу.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением состояния здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, потом перенесено на 26 июня, затем - на 12 июля. Ю.Тимошенко трижды обращалась в суд с просьбой рассматривать кассацию в ее отсутствие.

Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу Ю.Тимошенко 28 августа. Обращение Ю.Тимошенко в суд касается нарушения базовых статей Европейской конвенции по правам человека.