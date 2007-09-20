В Посольстве Украины в Бельгии зарегистрировался лишь наблюдатель от ПР

В Посольстве Украины в Бельгии для наблюдения за выборами на сегодня зарегистрировался только представитель от Партии регионов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил украинским журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Бельгия и в Большом Герцогстве Люксембург (по совместительству) Ярослав КОВАЛЬ.

“Избирательная комиссия получила информацию о том, что должен быть наблюдатель от Партии регионов. Но этот человек еще не прибыл в Брюссель, и участия в заседании комиссии еще не принимал, это человек из Украины”, - сказал он.

В то же время посол отметил, что ему известны случаи, когда наблюдателями от партий при зарубежных представительствах Украины регистрировались украинские студенты, обучающиеся за рубежом.

“Когда я работал в Париже, это были выборы Президента 2004 года и там наблюдателями от партий были студенты, которые учились в Париже. Здесь у нас нет такого в Бельгии”, - сказал Я.КОВАЛЬ.

Говоря о ходе подготовки к выборам, Я.КОВАЛЬ отметил, что с 28 августа в Посольстве сформирована избирательная комиссия в составе 15 человек.

“Вы знаете, что в избирательных комиссиях при заграничных учреждениях не может быть государственных служащих. Таким образом, это члены семей наших сотрудников, члены семей сотрудников представительств Украины при ЕС и при НАТО. Председатель комиссии – это тоже жена дипломата”, - сказал он.

Посол отметил, что на основании списков тех, кто находится на консульском учете, в списки избирателей внесены 1125 человек. Кроме того, комиссия продолжает получать заявления от тех украинцев, которые не находятся на консульском учете (постановка на консульский учет на сегодня для украинцев, находящихся за рубежом, не является обязательной, – УНИАН), - согласно законодательству подать заявление на внесение в списки избирателей можно до 22 сентября включительно. После чего уточненные списки избирателей направляются в МИД, где в рабочей группе проверяют эти списки.

“Никто не может дать прогноз, какой будет процент явки, но мы заносим этих людей в списки. Плюс посмотрим, сколько еще будет дополнительных. На предыдущих выборах предела в 2 тысячи избирателей мы не преодолели”, - сказал Я.КОВАЛЬ. Посол отметил, что по оценкам бельгийских властей, на территории Бельгии находится не больше тысячи нелегальных мигрантов из Украины.

По словам посла, после проверки уточненных списков избирательная комиссия должна получить избирательные бюллетени.

“По нашим оценкам, бюллетени ожидаются 27 сентября. Их отправляют после проверки дополненных списков”, - сказал он.

По словам Я.КОВАЛЯ, для организации голосования Посольство одалживает у коммуны Уккль, в которой оно находится, три кабинки для голосования, а урны, полученные из Киева, и полностью отвечают требованиям избирательного законодательства.

Посол также подчеркнул, что Посольство никак не влияет на волеизъявление избирателей.

“Посольству поручается подготовить в организационном плане и материально избирательные участки, способствовать формированию избирательных комиссий и создать все условия для того, чтобы каждый гражданин, который есть в списках, мог свободно проголосовать, получить информацию о том, есть ли он в списке, получить информацию о программе всех партий, принимающих участие в выборах, и реализовать свое конституционное право”, - сказал Я.КОВАЛЬ.

Он также отметил, что во время совещания послов, которое состоялось в Киеве 27-28 августа, и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ “практически слово в слово” призвали дипломатов не политизировать внешнеполитическую службу вообще и не политизировать организацию выборов в частности.

Как сообщал УНИАН, досрочные выборы в украинский парламент должны состояться 30 сентября.