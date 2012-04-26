Азаров жалуется, что в Украине часто из мухи делают слона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Я бы не ограничивал доступ прессы на публичные мероприятия, если возвращаться к сути вопроса - ни в ложу прессы, ни куда бы то ни было еще. Но как там обстояло дело в Верховной Раде, я не знаю. Я сейчас приеду, попрошу, чтобы мне дали полный отчет», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в случае необходимости даст оценку ситуации позже. «Если это будет необходимо, если это заслуживает внимания, то можно прокомментировать мою позицию как премьер-министра и лидера Партии регионов. Но еще раз говорю, что я - за доступность», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что в некоторых случаях в Украине степень конфликтности ситуации существенно преувеличивается. «У нас очень часто из мухи выдувают слона, делают сенсацию там, где ее нет. Отвлекают внимание наших людей от действительно важных и серьезнейших вопросов. Как этого избежать, и как это уменьшить?… Наверне, для этого нужен диалог», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что за два года работы премьер-министром достаточно открыто вел себя с прессой. «За два года, что я работаю премьер-министром, я ни разу не отгораживался от средств массовой информации. Такого не было. Я отвечал на все вопросы, включая вопросы неэтичные, которые я бы, например, никогда сам бы не задал, потому что у меня есть определенное воспитание. Когда я вижу, что человеку неэтично задавать вопрос, потому что он его, может быть, расстроит, я не задаю», - сказал Н.Азаров.