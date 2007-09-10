Янукович рассказал, почему Партия регионов согласилась на выборы

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Партия регионов согласилась на участие в досрочных выборах, чтобы не допустить в стране гражданского конфликта и войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Когда мы увидели, что наши оппоненты готовы на все, что угодно, ради достижения своих политических целей, в том числе и на силовой вариант, когда мы увидели, что начался силовой вариант захвата Генеральной прокуратуры, когда мы увидели, что был отдан приказ внутренним войскам двигаться в Киев, где находилось большое количество как сторонников коалиции, так и оппонентов, мы увидели угрозу возникновения гражданского конфликта, который мог перерасти в войну», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства подчеркнул, что Партия регионов при принятии решения об участии в досрочных выборах руководствовалась принципом ответственности за ситуацию в стране.

«Мы имели информацию, как обычные люди на дорогах останавливали внутренние войска в регионах. И не дай Бог, если бы кто-то спровоцировал хотя бы один выстрел, и погиб хотя бы один человек или была бы пролита хоть капля крови – неизвестно, чем бы это все закончилось. Мы любим свое государство. Мы с большим уважением относимся к украинскому народу, и мы открыто сказали, что ради того, чтобы в Украине сохранить мир, мы пойдем на выборы, которые не являются законными, для их проведения не было никаких оснований. Мы взяли на себя ответственность и сказали, что те политики, которые хотят получить ответ от украинского народа, они его получат. Дождитесь 30 сентября и мы увидим, каким будет ответ», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.