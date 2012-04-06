У Кулиняка говорят, что директора НХМУ уволили из-за невыполнения плана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Как напомнили в пресс-службе, «5 апреля 2012 года министр культуры Михаил Кулиняк подписал приказ об освобождении А.Мельника от должности генерального директора Национального художественного музея Украины по соглашению сторон».

«Такое решение было принято после повторного изучения ситуации, сложившейся в Национальном художественном музее. Экс-директором Анатолием Мельником не были предприняты меры по исправлению недостатков, выявленных комиссией Министерства культуры, которая в январе этого года заслушивала отчеты по финансово-хозяйственной деятельности учреждений, которые находятся в сфере управления Минкультуры», - говорится в сообщении пресс-службы. При этом отмечается, что одно из замечаний комиссии касалось того, что «на протяжении последних трех лет Музеем не выполняются основные плановые показатели деятельности». «В частности, в 2011 году план по количеству посетителей был выполнен на 69,2%», - сообщили в пресс-службе и добавили, что «эти показатели являются самыми низкими в Киеве». Также пресс-служба подчеркивает, что «на сегодняшний день они (показатели) так и не изменились».

«Кроме того, - говорится далее в сообщении, - после публикаций в СМИ и обращений граждан относительно повреждения икон, которые экспонируются в Музее, в марте 2012 года работниками министерства и специалистами Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины было проведено обследование 39 экспонатов группы хранения «иконопись» Национального художественного музея Украины, а также условий их хранения и качества проведенной работы по уплотнению окон и дверей». Этой комиссией «было установлено наличие многочисленных нарушений, которые привели к необходимости консервационно-реставрационного вмешательства подавляющей части экспонатов группы «иконопись». До проверки руководством Музея не осуществлялись никакие действенные меры по устранению вышеперечисленных недостатков», отмечает пресс-служба.

По данным пресс-службы, «учитывая рекомендации экспертной музейной среды относительно проведения конкурсов на замещение должности директора музея, выработанных по результатам заседаний Рабочей группы по модернизации музейного дела Украины, проведенных в феврале 2012 года», Министерство культуры объявляет начало отбора специалистов для определения кандидатуры на должность генерального директора Национального художественного музея Украины.

С этой целью приказом Министерства культуры от 5 апреля № 294/0/17-12 создана соответствующая комиссия в качестве консультативного органа «для профессиональных консультаций относительно поиска специалистов музейного дела». В состав указанной комиссии, которую возглавляет заместитель министра Тимофей Кохан, вошли: директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины А.Ермолаев; директор Департамента культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Украины А.Винграновский; археолог М.Левада; Председатель правления ОО «Украинский центр развития музейного дела» В.Пиоро и другие.

В Минкультуры отметили, что конкурс на должность генерального директора НХМУ будет «носить открытый и публичный характер». К определению кандидатуры на должность гендиректора исполняющим обязанности генерального директора Национального художественного музея назначена Татьяна Миронова.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 апреля, от должности директора Национального художественного музея Украины освобожден А.Мельник, который заявлял, что из помещений Кабинета министров Украины исчезли картины известных украинских художников.

Как сообщил УНИАН сам А.Мельник, в его кабинет в музее пришел министр культуры М.Кулиняк с тремя чиновниками министерства и зачитал приказ о его увольнении. В приказе об увольнении, по словам А.Мельника, применена формулировка “по соглашению сторон”, хотя сам директор музея, как объяснил он, такого согласия не давал и никаких документов относительно этого не подписывал.

“Около месяца назад министр культуры вынес мне выговор за какие-то там недостатки, - сказал А.Мельник. - Однако позже снял этот выговор, осознав свою ошибку”.

Отвечая на вопрос, с чем А.Мельник связывает внезапное освобождение от должности, он предположил, что причина может заключаться в том, что Национальный музей в который раз открыто заявил об исчезновении картин в Кабмине. По его словам, его неприятности на должности директора Нацмузея продолжаются еще с тех пор, как музей впервые (летом прошлого года) заявил, что в Кабмине исчезли картины, предоставленные музеем для экспонирования в правительственных кабинетах, и музей требует их возвращения.

А.Мельник также сообщил, что работники музея поинтересовались у министра причиной увольнения, однако М.Кулиняк “не смог дать никакого адекватного ответа”.

А.Мельник намерен обжаловать приказ о его увольнении в суде, “если этого захочет коллектив и поддержит общественность”.

Ранее УНИАН публиковал материалы “В Кабмине завелся вор живописи” и “Как в Кабмине украли картины”

После выхода первой публикации в правительственных кабинетах картины таки нашлись, однако только две из четырех: «В рыболовецкому колхозе» 1952 года и «Паруса на море» 1951-го. Что касается «Днепровских далей» 1937-го и «Села возле речки» 1951-го, то музейщики как тогда, так и сейчас заявляют, что они «фальшивые». В настоящее время в отношении двух подделок проводится экспертиза специальной комиссией, результаты которой обещают вскоре обнародовать.

Справка УНИАН. 23 февраля с.г. «Газета по-украински» (№28) сообщила, что тринадцать икон XIV-XVII ст. из Художественного музея отправили на реставрацию – из-за резких перепадов температуры на них появились трещины, вздулась краска. «Работы начали портиться, как только начались морозы. Картины должны храниться при постоянной температуре и влажности. Нормально - 18-20 градусов тепла, и влажность не более 65 процентов. У нас температура опустилась до 10 градусов, а влажность упала до 30-40 процентов» - сообщила завотделом древнего искусства Галина Беликова. Гендиректор А.Мельник в комментарии газете сообщил, что капитальный ремонт в этом помещении не делали 110 лет. «Нужно вывести городскую теплотрассу, которая проходит через цокольное помещение музея. Потому что если она разорвется, многие экспонаты можем потерять», - подчеркнул он. В то же время, как отметил А.Мельник, музей не получает средств на развитие. В 2011 году из госбюджета было выделено 2,1 миллионов гривень, однако этих средств хватило только на улучшение противопожарной безопасности и частичное кондиционирование помещений.