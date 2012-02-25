Януковичу об Украине рассказывают спецслужбы и советники
05:37, 25 февраля 2012Политика
1429 0
Но неподготовленным быть гораздо комфортнее
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что имеет достаточно информации о жизни страны.
Об этом он заявил в телеинтервью, транслировавшемся на канале ICTV.
"Источников информации у Президента достаточно", - заявил он.
В частности, Президент назвал институт своих советников и Институт стратегических исследований.
Также В.ЯНУКОВИЧ напомнил о спецслужбах. «Они работают, мы получаем информацию, как говорится, реальную», – сказал он.
"Безусловно, поездки по регионам и встречи с людьми также дают много, – отметил глава государства, и добавил: - Мне гораздо комфортнее, когда я иду к людям неподготовленным... Эти встречи многое дают".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter