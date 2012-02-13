Оппозиция требует прекратить давление на журналистов из-за бигбордов

Оппозиция требует прекратить давление на журналистов, заявляют народные депутаты - члены Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», в заявлении говорится, что на протяжении последних недель работники Министерства внутренних дел вызывали на допросы журналистов в трех городах, расположенных в разных регионах Украины. Единственное, что объединяет этих трех, не знакомых между собой людей, – их профессиональная деятельность, в ходе которой они обнародовали факты порчи билбордов с новогодним приветствием Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Это произошло во Львове, Одессе и городе Костополь Ривненской области.

В частности, во Львове во время допроса корреспондента интернет-издания Gazeta.ua Евгения БОРИСОВА следователи расспрашивали об источниках информации, которые он использовал для написания статьи «Во Львове националисты закидали краской билборд с Януковичем» от 5 января. В то же время следователи опрашивали его знакомых с целью выяснить, мог ли корреспондент сам повредить билборд.

Другого журналиста этой газеты Виктора ГОМОЛЯ из Костополя пытались вызвать в райотдел без повестки для разговора по его статьям о повреждении билбордов с приветствием В.ЯНУКОВИЧА.

Последний случай - вызов повесткой одесского журналиста из интернет-газеты «Взгляд из Одессы» Игоря СТОЛЯРОВА в связи с тем, что он является автором материала о повреждении в Одессе билбордов.

Кроме того, обеспокоенность депутатов вызывает события вокруг журналистки из Полтавской области Ирмы КРАТ, которая вынуждена скрываться вместе с ребенком в связи с угрозами правоохранителей возбудить против нее уголовные дела за ее оппозиционную деятельность.

Реагирования требуют и действия правоохранительных органов относительно телекомпании «Новая Одесса», работа которой была заблокирована бойцами подраздела «Сокол» и сотрудниками УБОПа.

В связи с этим, члены Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации заявляют свой протест, поскольку препятствование профессиональной деятельности журналистов прямо запрещено законом.

Авторы заявления считают, что в действиях работников МВД имело место нарушение прав журналистов на свободное получение, использования и распространения информации, гарантированных статьей 34 Конституции Украины и статьей 5 Закона Украины «Об информации».

По мнению депутатов, вызовы на допрос или беседу журналистов и их знакомых без вручения повестки и требования следователя МВД без решения суда обнародовать источники информации журналистских материалов являются вмешательством в профессиональную деятельность журналистов и средств массовой информации и содержат признаки преследования и давления на журналистов за обнародование определенной информации, что запрещено, согласно положениям статей 24 и 25 Закона Украины «Об информации», и карается по ст. 171 Уголовного кодекса.

«Мы, народные депутаты Украины, требуем от Генеральной прокуратуры Украины принять меры для проверки законности действий МВД и защиты прав журналистов».

Заявление подписали народные депутаты Александр АБДУЛЛИН, Елена КОНДРАТЮК, Юрий СТЕЦЬ, Виктор УКОЛОВ, Андрей ШЕВЧЕНКО.