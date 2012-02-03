Эксперт: Инициативу Попова поделиться властью можно только приветствовать

Инициативу главы КГГА Александра Попова поделиться властью с киевлянами, то есть делегировать им право принимать решения по важным вопросам на референдумах, «можно только приветствовать», считает президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.

В то же время эксперт высказал опасение, что киевляне не смогут принять взвешенное решение по такому сложному вопросу, как проект Генплана. По мнению Жданова, на местных референдумах должны решаться вопросы, «которые касаются абсолютно простых вещей. Сложными вопросами должны заниматься все же специалисты», – цитирует Жданова Главком.

«Когда на местный референдум небольшой общины выносится простой практический вопрос: строить школу или потратить деньги на строительство моста, можно быть уверенным в том, что решение будет принято взвешенное», – отмечает политолог.

Кроме того, политолог отметил другие сложности, с которыми может столкнуться город при проведении референдума. По наблюдениям Жданова, киевляне всегда четко выказывали стремление принимать участие в важных для города решениях. Но вот придут ли они на референдум – вопрос. «Когда вы спросите народ, все скажут: да, мы хотим, чтобы был референдум; хотим, чтобы наше мнение учитывалось. Но при этом они могут не прийти на референдум», – говорит политолог.

Напомним, глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов инициировал проведение в столице местного референдума по проекту нового Генерального плана Киева. По словам главы КГГА, вынесению вопроса на референдум должны предшествовать общественные слушания и общественное обсуждение проекта.

«Принять Генеральный план Киева на уровне чиновников, городских депутатов было бы неправильно. Ведь это как раз тот документ, который должны одобрить сами киевляне. Чтобы предупредить преступные действия отдельных представителей власти и уберечь имущество киевской громады на много лет вперед, Генеральный план столицы сначала нужно обязательно обсудить на уровне районов и даже микрорайонов и утвердить на общекиевском референдуме», – сказал Попов.

При этом руководитель города выразил убеждение, что такие референдумы должны стать нормой киевского самоуправления. «Судьбу столицы должны определять не кабинетные начальники и несколько десятков депутатов – делать это будут сами киевляне», – сказал Попов.

«Власть киевлян из декларации превратится в реальность. Я буду настаивать на том, чтобы ни один важный вопрос не решался без участия громады, чтобы киевляне сами определяли перспективы развития города и принимали все принципиальные решения. Закон наделяет нас правом проводить референдумы. Как глава исполнительной власти Киева, как гражданин я буду делать все, чтобы референдумы стали нормой киевского самоуправления», – отметил глава КГГА.