Журналисты требуют расследовать причастность Литвина к делу Гонгадзе

Профессиональные журналистские организации и движения призывают Печерский суд Киева сделать процесс над экс-начальником Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексеем ПУКАЧЕМ более открытым, а Генеральную прокуратуру – определиться процессуально в отношении Владимира ЛИТВИНА, Эдуарда Фере и Леонида ДЕРКАЧА в вопросе их причастности к делу Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении движения «Стоп цензуре!», Международной правозащитной организации «Репортеры без границ», Украинской медиа-ассоциации, в которую входит Институт массовой информации, Институт медиа-права, Бюро журналистских расследований «Свидомо», «Телекритика» и другие, распространенном сегодня на заседании межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

В заявлении выражается глубокая обеспокоенность отсутствием какого-либо прогресса в установлении справедливости и наказании заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе в течение двух последних лет.

Также журналисты обеспокоены тем, что процесс по обвинению А.ПУКАЧА остается закрытым, хотя среди 116 томов дела тайной являются только около десятка томов.

«Мы расцениваем закрытость всего судебного процесса как нарушение права общественности и потерпевших на получение общественно важной информации, и считаем, что таким образом создается искусственное препятствие журналистам в исполнении их профессиональных обязанностей», – говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что раздробленность дела Г.Гонгадзе мешает установлению настоящих заказчиков убийства.

Журналисты напоминают, что таких дел на сегодняшний день существует пять.

В то же время они требуют безотлагательно определиться в отношении тех лиц, чьи имена фигурируют в показаниях А.ПУКАЧА и экс-майора Управления Государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, журналисты упоминают фамилии В.ЛИТВИНА, Л.ДЕРКАЧА, Евгения МАРЧУКА, Александра МОРОЗА, Э.Фере.

«Против них есть такая совокупность доказательств, как и против экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко и экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ, но нет ни постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ни постановления о возбуждении уголовного дела. Мы требуем немедленно прекратить политические спекуляции в отношении Гонгадзе», - говорится в заявлении.

Также подписанты осуждают отказ Генеральной прокуратуры расследовать факт препятствования следствию по делу Гонгадзе, в частности, установить лиц, причастных к фальсификации и блокированию расследования в 2000-2004 годах, установить, препятствовал ли расследованию дела Л.КУЧМА.

При этом в заявлении напоминается, что факт такого препятствования был зафиксирован в решении Европейского суда по правам человека по делу Гонгадзе против Украины от 8 ноября 2005 года.

Также в заявлении журналисты хотят получить ответ от Службы безопасности Украины, объявлен ли Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в международный розыск, и объяснить, почему экс-майор свободно и беспрепятственно передвигается по Европе.

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, которая присутствовала на заседании, отметила, что раньше дело А.ПУКАЧА в суде слушалось в смешанном режиме, поскольку закрытый режим подрывает доверие к решению суда, каким бы оно ни было. Она выразила надежду, что активная позиция и журналистов, и присутствующих на заседании представителей правоохранительных органов будет способствовать тому, что во время следующего ходатайства о переходе на смешанный режим слушания судья удовлетворит это ходатайство.

Также В.ТЕЛИЧЕНКО раскритиковала отсутствие информации о ходе расследования дела в отношении Ю.Кравченко.

В ходе заседания обсуждалась возможность приглашения на следующее заседание представителей судебной ветви власти для обсуждения вопроса большей открытости судебных процессов и работы журналистов во время судебных заседаний.