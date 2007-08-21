Колесников: если умные должны голосовать за БЮТ, то красивые – за ПР

Регионал Борис Колесников в интервью Украинской правде заявил, что лично не имеет ничего против лидера БЮТ Юлии Тимошенко, несмотря на то, что в его комментариях прослеживаются ясно различимые нотки антипатии. «Ну что вы! Она – очаровательная женщина, - сказал Колесников. - Но когда она говорит в эфире 1+1, что все, кто обладает интеллектом, должен голосовать за БЮТ, то, следовательно, все красивые должны голосовать за Партию регионов. Выходит, что форма не соответствует содержанию».

Судя по всему, с точки зрения Колесникова, современные политики первого эшелона мало чем отличаются друг от друга. В ответ на замечание корреспондента УП, что «Кучма, между прочим, вывел в люди вашего лидера Виктора Януковича…», Колесников отрезал: «…А также Виктора Ющенко, Анатолия Кинаха, Юлию Тимошенко, Виктора Пинзеника, Юрия Еханурова и других менее известных лидеров "демократических сил". Поэтому нашей команде было бы интересно посмотреть на закон о люстрации».

Весьма популярная сегодня тема отмены неприкосновенности также волнует регионала. И он согласен голосовать за такой законопроект. Несмотря даже на то, что результатом, по его мнению, станет… последний гвоздь в крышку гроба демократии.

«Я за отмену депутатской и президентской неприкосновенности и обещаю проголосовать "за", - заявил Колесников. - Но в нашей стране, с нашим уровнем Генеральной прокуратуры, МВД и других контролирующих организаций, мы передадим всю власть правоохранительным органам. Не президенту, премьеру или парламенту, а Генпрокуратуре и МВД. Так мы забьем последний гвоздь в крышку гроба демократии».