Холдинг «Эволюшен Медиа» стал «зеленым»

С начала 2012 г. холдинг «Эволюшен Медиа» перевел издательство своих печатных СМИ на бумагу вторичной переработки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе холдинга, к англоязычной газете Kyiv Weekly, что печатается с марта минувшего года на немецкой бумаге на 100% из вторсырья, теперь добавились еженедельники «Комментарии» и WeeklyUA на «ресайкле» из Финляндии.

«Нам пока не удалось добиться уж очень существенной финансовой экономии от перехода на макулатуру, - говорит глава «Эволюшен Медиа» Юлия ЛИТВИНОВА, – но это и не было нашей главной целью. Наша стратегия - уменьшение негативного влияния производственной деятельности человека на окружающую среду. И, в данном случае, мы просто хотим внести свой посильный вклад в спасение лесов. Хотелось бы, конечно, и украинские деревья спасать – но это сложнее и еще только в наших планах, а пока получается спасать европейские леса».

Частью заявленной «Эволюшен Медиа» стратегии является также и социально-экологический проект «Зеленое издательство», в рамках которого осуществляется сбор макулатуры в офисах Киева и ее дальнейшая переработка. Проект направлен на развитие культуры использования ресурсов вторичной переработки, а также создание циклов возобновления ресурсов. По итогам конкурса Green Awards 2011 «Зеленое издательство» медиахолдинг «Эволюшен Медиа» занял первое место в категории «Лучший «зеленый» социальный проект».

Справка УНИАН. «Эволюшен Медиа» работает на украинском медиарынке с 2003 года. «Эволюшен Медиа» издает еженедельники «Комментарии:», Weekly.UA, Kyiv Weekly, интернет-порталы сomments.ua, UGMK.info, фотоинформагентство PHL.