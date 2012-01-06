Тюремщики говорят, что Тимошенко отказалась от массажа и физкультуры

Осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии Харькова, отказалась от предложенного врачами реабилитационного лечения.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтСУ).

В ГПтСУ отмечают, что по результатам осмотра Ю.ТИМОШЕНКО комиссией врачей Министерства здравоохранения Украины были даны рекомендации по ее дальнейшему лечения, в частности предлагалось «расширение двигательного режима, проведение лечебного массажа и комплекса лечебной физкультуры, а также дальнейшее наблюдение в динамике врачами медицинской службы по месту ее пребывания». Также Ю.ТИМОШЕНКО были предложены общеклинические лабораторные обследования (общий клинический анализ крови) в условиях заведений системы Минздрава Украины.

5 января 2012 года медицинской комиссией Минздрава Украины в составе шести специалистов Ю.ТИМОШЕНКО было предложено проведение занятия по лечебной физкультуре и сеанса лечебного массажа.

«От предложенного реабилитационного лечения Ю.ТИМОШЕНКО отказалась», - отметили в ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, 5 января защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что его подзащитная не получает необходимого медицинского лечения. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО приняла предложение премьер-министра Канады по обследованию состояния ее здоровья канадскими врачами.