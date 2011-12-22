Верховная Рада сегодня будет «ужинать» бюджетом
13:28, 22 декабря 2011Политика
936 0
Будут работать до завершения рассмотрения
Верховная Рада Украины решила работать сегодня до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 262 из 372 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, сегодня на вечернем заседании запланировано рассмотрение проекта государственного бюджета на 2012 год во втором чтении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter