Верховная Рада сегодня будет «ужинать» бюджетом

Верховная Рада Украины решила работать сегодня до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 262 из 372 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, сегодня на вечернем заседании запланировано рассмотрение проекта государственного бюджета на 2012 год во втором чтении.