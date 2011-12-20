Путин «поужинает» Азаровым?
14:49, 20 декабря 2011Политика
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Переговоры начнутся после 9 вечера...
Переговоры премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА пройдут в Доме российского правительства в Москве после 21.00 мск.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
“Ожидается, что АЗАРОВ прибудет в Москву в 21.00 по московскому времени, после чего он направится в Белый дом, где пройдут переговоры с российским коллегой ПУТИНЫМ”, - сказал собеседник агентства.
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