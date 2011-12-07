В Ривненской области обстреляли окна регионалов

Неизвестные побили окна в офисе районной организации Партии регионов в райцентре Ракитное Ривненской области.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, за помощью в милицию обратился председатель общественной приемной и районной организации Партии регионов 53-летний Анатолий, который 6 декабря сообщил в дежурную часть Ракитновского райотдела милиции, что ночью неизвестный человек повредил в офисе четыре окна.

Следственно-оперативная группа, которая выехала сразу же на место происшествия, обнаружила четыре пули из желтого металла к пневматическому оружию диаметром 4,5 миллиметра. Изъятое направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД.

По данному факту милиция возбудила уголовное дело. Следственные действия продолжаются.