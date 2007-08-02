Порошенко получил два ”интересных предложения”, но выбрал ”правду в глаза”

Петр Порошенко самостоятельно принял решение о том, что он не будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду после того, как получил "интересное" предложение от президента.

Об этом он заявил, выступая на съезде "Нашей Украины", во время утверждения избирательного списка партии.

"Я хотел бы обратиться со словами благодарности за те сотни звонков, которые я получил после вчерашних сообщений... И хотел бы снять интригу – никто кроме меня за меня решения не принимал!", - сказал Порошенко.

"И Вячеслав Кириленко, и Виктор Балога могут подтвердить, что три дня назад я получил от президента предложение сконцентрироваться на профессиональном экономическом направлении", - сообщил он.

Порошенко напомнил, что в четверг "Наша Украина" презентовала ряд социально-экономических инициатив, для реализации которых необходимы специалисты.

"Для меня это предложение является довольно интересным и потому я обратился к президиуму не включать меня в список", - заявил он.

"Но пусть не радуются наши враги, так как они ошибаются: я никуда не ухожу и я оставляю за собой привилегию говорить в глаза правду", - добавил Порошенко.

Он также призвал своих однопартийцев исходить из принципа: "Что я сделал, чтобы обеспечить победу партии, и кто может защитить партию от нападок?".

После выступления Порошенко председательствующий на съезде Вячеслав Кириленко заявил, что съезд может рассмотреть вопрос о включении Порошенко в список, но тот ответил, "что взял самоотвод".

Перед этим один из делегатов съезда от Токмака предложил отдать Порошенко свое 326 место в списке.

Украинская правда