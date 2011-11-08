Януковичу не понравилось, что люди его приветствовали «организованно»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил недовольство, что на улицах Черновцов люди его приветствовали «организованно».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время рабочего совещания на Черновицком машиностроительном заводе. Обращаясь к председателю Черновицкой ОГА Михаилу ПАПИЕВУ, Президент сказал: «Михаил Николаевич, я же понимаю, что это вы все старались, организовывали людей на дорогах. Не нужно этого делать, это не воспринимается». На что губернатор Буковины ответил, что это люди сами решили поприветствовать Президента и никто их не заставлял этого делать.

В то же время генеральный директора ООО «Черновицкий машиностроительный завод» Виктор СИДЛЯР сказал Президенту, что организованное приветствие работников машзавода на территории предприятия - «это проявление уважения к главе государства и доказательство того, что предприятие хорошо живет и хорошо зарабатывает, а значит продвигаются реформы».