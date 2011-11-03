Возле Верховной Рады снова повалили забор
11:39, 03 ноября 2011Политика
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Участники прорвались к зданию
Участники акции возле Верховной Рады повалили металлическое заграждение и прорвались к зданию парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие расшатали и повалили несколько секций металлического заграждения.
Центральные входы в парламент взяты в плотное кольцо сотрудниками спецподразделений милиции в количестве почти 200 человек. Однако участники акции протеста пока не прибегают к более активным действиям, чтобы попасть в помещение Верховной Рады.
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