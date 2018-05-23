Неандерталец российского МИДа

Генконсул России в Крыму перехватил флаг российского шовинизма и продекларировал ряд исторических и лингвистических открытий, которые вряд ли вписываются в его права и статус...

Мне иногда кажется, что в российском Министерстве иностранных дел ежегодно проводится конкурс. Типа шоу-кастинга, цель которого выбрать дипломатов, направляемых на работу в Украину. Критерии не афишируются, но, видимо, раздаются кандидатам тайно, в конверте, как пин-коды платежных карточек в банке.

Особое внимание к тем соискателям на кресло генеральных консулов (последнее время они расплодились, и это, в принципе, радует – ведь мы соседи, стратегические партнеры), которые не знают украинского языка и обладают лишь единственным качеством – русским имперским хамством.

Таким был генеральный консул России во Львове господин Евгений Гузеев. Помните, он был уверен, что украинский язык в Украину «привезли большевики в 1939 году»?

Сегодня флаг российского шовинизма перехватил его коллега в Симферополе – генеральный консул Владимир Андреев. Сей интеллектуал, защищенный статьями Венской конвенции, карьерный дипломат, знает английский, французский языки. Более того, на прошлой работе в аппарате российского внешнеполитического ведомства считался специалистом по вопросам «новых вызовов и угроз России».

Правда, в интервью симферопольской газете признался, что за полтора года работы в Украине на украинском языке освоил лишь «большинство общеупотребляемых терминов». Я даже догадываюсь каких. Вероятно, «сало», «горилка», «борщ с пампушками» и еще пару десятков гастрономически-кулинарных понятий.

Так вот напоминаю, что Владимир Андреев на прошлой неделе в интервью местной, крымской, газете продекларировал ряд исторических и лингвистических открытий, которые вряд ли вписываются в его права и статус.

Господин Андреев возмущен тем, что в Крыму телевизоры вещают новости и показывают фильмы на украинском языке.

Вот я давно работаю в Москве, и ни разу не видел, чтобы местные столичные телевизоры Белокаменной что-то показывали, например, на татарском, украинском или азербайджанском языках. Хотя в Москве проживают уж точно пару миллионов людей этих национальностей. К слову, в Крыму русский язык процветает и находится в комфортных условиях. Ну кто этого не знает? Телевидение, СМИ, книги, общение – на русском.

Еще российский дипломат сформулировал открытие, которое тянет на Нобелевскую премию. По его мнению, украинский язык – это новый вызов современности и представляет «угрозу жизни» крымским обывателям. Да, недаром господин Андреев трудился в Москве в департаменте «угроз и вызовов России»!

Знаете, читатель, ну нет желания, как любит говорить премьер-министр Владимир Путин, «ковыряться в носу» российского дипломатического чиновника и повторять его «странные, неумные речи».

Публичные, распропагандированные смыслы и идеи российского дипломата Владимира Андреева предназначены для того, чтобы разъединять, сорить, актуализировать образ врага, а не способствовать дружбе и взаимопониманию людей…

Всегда метафора скрывает суть. Простите, читатель, недавно впервые посмотрел старый фильм «Дневник Бриджит Джонс» и готов подписаться под словами главной героини, которая убеждена, что «менять трусы надо каждый день».

Чем глубже узнаю жизнь, тем больше в ней вижу гармонии и смысла. Кого-то жизнь балует, а кто-то говорит очевидные глупости и получает неплохие деньги из государственной казны, наслаждаясь украинским, крымским, теплом и солнцем.

Еще помню, что Леха Митрофанов (в прошлом заместитель Жириновского) мечтал о том, чтобы столицу России перенести в Крым. В мокрую и холодную осень он смотрел в окна Государственной думы и тоскливо говорил: а в Ялте, наверно, тепло, и в море еще можно купаться.

Вот и российский генеральный консул не овладел украинским языком за полтора года. Гордится этим, бравирует, учит нас, украинцев, жить. Помните, в кинофильме «Брат-2» водитель с возмущением говорит Даниле Багрову: «Куда подевались люди? Голосуешь за худого, глядишь, через год сидит в телевизоре кабан, да еще и меня жить учит».

А я, автор этих строк, недавно, слушал лекцию прекрасного русского филолога в Москве. Простите, фамилию вспомнить не могу, жаль. Так вот она, профессор, говорила, что язык – это Берлинская стена, которая спасает народ от утраты национальной самобытности, идентичности культуры.

Не надо, господин консул, строить новую Вавилонскую башню.

Виктор Тимошенко, Москва