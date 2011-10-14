Прокурор говорит, что сегодня в суде Луценко на здоровье не жаловался

Во время сегодняшнего судебного заседания по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО ни одного ходатайства о предоставлении медицинской помощи не поступало.

Об этом заявил государственный обвинитель по делу Ю.ЛУЦЕНКО прокурор Виктор КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По его словам, процесс проходил в обычном режиме.

«Единственное, что могу сказать, Ирина ЛУЦЕНКО утром действительно обращалась к судье с просьбой отпустить ее в больницу, после чего она вскоре вернулась», - добавил В.КЛИМЕНКО.

Он также сообщил, что сегодня по делу Ю.ЛУЦЕНКО были допрошены свидетели С.МОМОТ, А.ЛИТВАК и В.СТЕПАНЕНКО.

В частности, по словам прокурора, свидетель С.МОМОТ сообщил суду обстоятельства восстановления водителя подсудимого Ю.ЛУЦЕНКО на должность оперативного уполномоченного Департамента оперативной службы. При этом свидетель настаивал, что ему неизвестно, какую именно работу Леонид ПРИСТУПЛЮК должен был выполнять.

Свидетель также подтвердил то, что направлял рапорт министру Василию ЦУШКО о лицах, которые занимали оперативные должности, но непосредственных обязанностей не выполняли, среди них была фамилия Л.ПРИСТУПЛЮКА, сказал В.КЛИМЕНКО. Отвечая на вопрос защиты, С.МОМОТ объяснил, что такие сотрудники не могут исполнять свои обязанности из-за отсутствия соответствующих знаний и опыта, добавил прокурор.

Как сообщал УНИАН, по данным “Народной самообороны”, Ю.ЛУЦЕНКО стало плохо во время сегодняшнего судебного заседания.

Ю.ЛУЦЕНКО внезапно побледнел и прошептал жене, что ему стало очень плохо. “Он чувствует сильную боль в области живота. Сейчас ЛУЦЕНКО выглядит не так, как всегда, видно, что терпит боль, хватаясь за бок”, - сообщает пресс-служба.