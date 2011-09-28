Наша Украина предлагает ГПУ взяться за «ужасные преступления» коммунистов

«Наша Украина» считает, что обращение народного депутата от КПУ Александра ГОЛУБА к Генеральной прокуратуре с требованием возбудить уголовное дело против Молодежного националистического конгресса – это очередной шаг власти, направленный на уничтожение патриотического движения украинской молодежи.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Наша Украина».

«Следом за арестами активистов ВО «Тризуб» им. С.Бандеры, «Патриота Украины» и других организаций, нынешний режим начал преследование МНК - успешной молодежной организации, которая ведет абсолютно открытую и легальную деятельность и в воспитательных мероприятиях которой на протяжении последних лет принимают участие тысячи молодых украинцев», - подчеркивается в заявлении.

«Наша Украина» категорически осуждает все факты карательного использования властью правоохранительных органов для нарушения гражданских прав, подавления протестной активности и борьбы с политическими оппонентами.

«Вместо того, чтобы рассматривать политические доносы коммунистов, правоохранительные органы должны провести расследование ужасных преступлений коммунистического режима, которые являются более чем достаточным основанием для запрещения деятельности КПУ», - отметили «нашеукраинцы».

«Украинофобский характер действий нынешней власти подчеркивает недавнее решение министерства Табачника, курирующего молодежную политику в Украине, выделить сотни тысяч бюджетных гривен на финансирование мероприятий пророссийских молодежных организаций типа Лиги славянской молодежи, откровенно работающих на интересы чужого государства», - отметили в «Нашей Украине».

Как сообщалось, народный депутат от Коммунистической партии А.ГОЛУБ требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против активистов организации Молодежный националистический конгресс (МНК), которые в июне этого года организовали шествие в честь 120-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Евгения Коновальца.

Как отметил председатель организации «Молодежный националистический конгресс» Сергей КУЗАН, коммунист обвиняет организацию в разжигании межнациональной вражды. Так, по словам депутата А.ГОЛУБА, разжиганием межнациональной вражды являются призывы, которые викрикивала молодежь, а именно - “Москалів на ножі”. В то же время никто из организаторов марша этого не признает. Активисты МНК не исключают, что кто-то из участников шествия мог кричать "Москалів на ножі", ведь мероприятие было открытым, и в нем принимали участие все желающие.

При этом в МКН выразили удивление, почему коммунист обратился в Генпрокуратуру не сразу после акции, чтобы сразу прекратить “разжигание межнациональной вражды”, а только через 3 месяца после события. «Это свидетельствует о фальшивости и лицемерии данного заявления и о том, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от антинародной деятельности Коммунистической партии в составе провластной коалиции”, - отметил С.КУЗАН.