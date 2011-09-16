Солана считает необходимым освободить Тимошенко, и немедленно

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности (1999-2009 гг.) Хавьер СОЛАНА считает необходимым освободить из-под стражи экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ливадии, где проходит 8-й форум Ялтинской международной стратегии.

«Должна ли она быть освобождена из тюрьмы? Мне кажется, да, и немедленно. Она должна быть свободна от этих обвинений, чтобы это не мешало ей быть политиком», - сказал Х.СОЛАНА.

Он уверен, что к политикам нельзя относиться как к преступникам.

«Мы не должны воспринимать такую вещь как криминализация тех вопросов, которые являются политическими. Если мы это сделаем, я не знаю, кто останется на свободе и будет принимать решения, последствия которых могут быть как отрицательными, так и положительными. Если результат хороший – он награждается. Если плохой – то он наказывается», - сказал Х.СОЛАНА.