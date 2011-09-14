Завтра Янукович проведет заседание Совета регионов

В четверг, 15 сентября, в 11.00 под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнется заседание Совета регионов (Администрация Президента Украины, ул. Банковая, 11) .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Фотографы и операторы приглашаются в зал на 10.15. Другие представители СМИ приглашаются в пресс-центр, где будет транслироваться заседание.