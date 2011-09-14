Волгу оставили за решеткой еще на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок задержания бывшего председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василия ВОЛГИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина сообщил его адвокат Евгений СОЛОДКО.

По словам адвоката, таким образом, в соответствии с решением суда, В.ВОЛГА будет находиться под стражей до 19 ноября.

Вместе с тем, Е.СОЛОДКО назвал непонятной формулировку суда, в которой последний, принимая решение, ссылается на то, что В.ВОЛГА может препятствовать установлению истины, поскольку работает на высокой государственной должности. Хотя, по словам адвоката, с этой должности В.ВОЛГА был давно уволен.

Е.СОЛОДКО выразил возмущение действиями следователя по делу, который установил для него нормативы ознакомления с материалами дела, в результате чего защитник В.ВОЛГИ должен ежедневно знакомиться с тремя томами дела.

«Кто, на каких основаниях установил норматив? С какого перепуга? Где в процессуальном кодексе написано, что адвокату устанавливают график ознакомления? Такого скотского отношения к защите не было даже в Советском Союзе», - сказал Е.СОЛОДКО.

Справка УНИАН. В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила против В.ВОЛГИ уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде удержания под стражей.

25 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил В.ВОЛГУ с должности председателя Госфинуслуг.

12 сентября стало известно, что Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ еще одно уголовное дело. Установлено, что В.ВОЛГА в 2010 году принял на государственную службу в Госфинуслуг человека, который предоставлял ему услуги водителя и получал государственные средства в виде заработной платы на должности главного специалиста одного из отделов.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины).