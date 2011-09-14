Янукович беседует с Мартенсом без журналистов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил готовность обменяться с президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ мнениями относительно ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в начале встречи с президентом ЕНП в Администрации Президента.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил В.МАРТЕНСА за его интерес к Украине.

«Готов обменяться мнениями, рассказать о ситуации в Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Убежден, что дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом – это наш общий с вами интерес», - добавил он.

После этого пресс-секретарь В.ЯНУКОВИЧА Дарья ЧЕПАК попросила журналистов покинуть зал, где проходит встреча.