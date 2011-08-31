Тимошенко: суд уже не касается ни меня, ни Януковича

Защита заявила ходатайство об отмене меры пресечения в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и освобождении ее под залог или под гарантии поручительства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил на заседании Печерского райсуда Киева адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.

Чем больше происходит судебных заседаний, тем больше доказательств, что отсутствуют основания для дальнейшего содержания Юлии ТИМОШЕНКО под стражей», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Адвокат подчеркнул, что на данной стадии судебного разбирательства Ю.ТИМОШЕНКО не может влиять на ход судебного следствия и на свидетелей. Кроме того, по его словам, его подзащитная прежде всего заинтересована, чтобы состоялось судебное заседание в определенном законодательством порядке и вынесено справедливое решение.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что судебный процесс над ней уже вышел за рамки, касающиеся ее персонально.

«Все, что сегодня происходит на судебном процессе, это уже не касается меня лично, Вас или ЯНУКОВИЧА. Это касается будущего нашего государства, европейской стратегии и европейской перспективы Украины», - отметила она, напомнив судье Родиону КИРЕЕВУ о заявлении Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО о том, что этот судебный процесс может сорвать подписание соглашения Украиной с Евросоюзом о политической ассоциации.

По ее мнению, судебный процесс является расправой не только над ней, а над будущим страны. «Это будет пиррова победа для страны, поэтому я призываю Вас отменить незаконную санкцию на арест, которую Вы выдали безосновательно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к судье.

Государственное обвинения в очередной раз рекомендовало суду оставить ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО об отмене меры пресечения без удовлетворения.