Джига заверяет, что не мог быть при разговоре Кравченко с Кучмой

Винницкий губернатор, бывший первый заместитель руководителя МВД - начальник Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Николай ДЖИГА отрицает свою причастность к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«На протяжении многих лет звучит моя фамилия, что я был свидетелем разговора с соответствующими лицами, где обсуждался вопрос об убийстве журналиста. На эти вопросы я отвечал и в Генеральной прокуратуре, и журналистам, и на досудебном следствии, и на эти вопросы я давал исчерпывающие ответы. Моя причастность к делу Гонгадзе заключается только в том, что я определенное время занимался контролем над его расследованием и оперативно-розыскными мероприятиями на первой стадии, когда журналист исчез. Другой причастности к этому делу нет», - заявил Н.ДЖИГА.

По его мнению, поведение экс-руководителя Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА продиктовано тем, что он не хочет быть заключенным пожизненно. «То, что говорит сегодня ПУКАЧ, – у него свободная линия поведения, и я думаю, что в этом его позиция – он, по-видимому, хочет придумать себе какую-то версию, чтобы выйти на свободу через определенное время, чтобы не было пожизненного заключения. Уже теперь известно, что он сам совершил это преступление, потому что он это признал, хотя до того, как его задержали, до того, как начали допрашивать всех – никто, и в том числе и я, не верил, что ПУКАЧ мог осуществить такое преступление», - сказал Н.ДЖИГА.

Он также сообщил, что никогда не видел Владимира ЛИТВИНА на территории Министерства внутренних дел. «Что касается господина ЛИТВИНА – то я никогда не видел его на территории Министерства, и он вообще никогда не был в Министерстве, тем более, в какое-то там нерабочее время», - сказал Н.ДЖИГА.

Относительно бывшего Президента Леонида КУЧМЫ Н.ДЖИГА сказал, что у него не было с Президентом личных контактов. «С бывшим Президентом государства КУЧМОЙ у меня никогда не было личных контактов, встреч «один на один» - были разговоры в присутствии министра (Кравченко – УНИАН), когда это касалось назначений или каких-то поручений», - сообщил Н.ДЖИГА.

Он вспомнил, что в тот день, когда исчез Г.Гонгадзе, в авиакатастрофе погиб тогдашний первый заместитель министра внутренних дел Украины, координатор комитета борьбы с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины Леонид Бородич. И в этот день Н.ДЖИГА, по его словам, был в Виннице. «Кстати, в то время, когда исчез Гонгадзе, это было 16 сентября 2000 года, в это время как раз погиб наш коллега Бородич Леонид Васильевич в авиакатастрофе, он летал на спортивном самолете – и это было в один день. Эта весть меня застала в Виннице, где было совершено ужасное преступление – взрыв в лифте, и я по поручению министра находился здесь (в Виннице – УНИАН.), и только в понедельник я приехал в Киев на похороны Бородича. То есть, присутствовать после исчезновения или после убийства Гонгадзе при каком-то разговоре я физически не мог», - сообщил Н.ДЖИГА.

Он не исключает, что это дело имеет политический подтекст. «Адвокат ТЕЛИЧЕНКО отстаивает интересы Мирославы ГОНГАДЗЕ, с которой я несколько раз судился, выигрывал иски по разным вопросам. И я думаю, что это дело имеет политический подтекст, тем более, что уже вскоре начинается предвыборная кампания», - добавил Н.ДЖИГА.