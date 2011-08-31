Киреева рассмешил вопрос Тимошенко Богословской

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ не смог удержаться от смеха во время исследования вещественных доказательств по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.КИРЕЕВ, просматривая запись программы «Шустер Live» от 21 мая, сначала начал улыбаться.

Когда же начал демонстрироваться эпизод, где Ю.ТИМОШЕНКО спросила у народного депутата от Партии регионов Инны БОГОСЛОВСКОЙ о «святой воде», судья не смог удержаться от смеха, но прикрыл руками лица.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в эфире программы "Шустер Live" на Первом национальном телеканале член фракции Партии регионов И.БОГОСЛОВСКАЯ задавала Ю.ТИМОШЕНКО вопросы относительно газовых контрактов, но не давала возможности отвечать.

Ю.ТИМОШЕНКО начала выступление, но И.БОГОСЛОВСКАЯ, перебивая ее, спросила: "ТИМОШЕНКО, Вы подписали газовый контракт. На сколько лет была скидка?".

Лидер "Батьківщини" объяснила, что контракты, которые Россия подписала за последние 4 года, являются типичными для всех стран, потребляющих газ. "У всех формула одинаковая", - добавила она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ спросила, означает ли это, что у всех стран одинаковая цена в 450 долларов за тысячу кубометров. Свой вопрос она повторила несколько раз, обвинив Ю.ТИМОШЕНКО во лжи.

"Инна Германовна, я Вас в прошлой программе попросила попить святой воды, а Вы что попили?", - поинтересовалась Ю.ТИМОШЕНКО у И.БОГОСЛОВСКОЙ, которая опять пыталась перебивать и постоянно задавала один и тот же вопрос.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО заметила: "Каждая страна имеет типичный контракт, но каждый год каждая страна пытается договориться с "Газпромом" на выгодных условиях". Она продемонстрировала подписанный ею газовый контракт, по которому на три года, с 2009 по 2011 год, сохраняется льготная нерыночная цена на газ.

Тогда И.БОГОСЛОВСКАЯ встала со своего места и подбежала к центральному микрофону, где стояла Ю.ТИМОШЕНКО. "Это попытка за руку схватить вора", - объяснила свой поступок И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Чтобы не заострять ситуацию, к микрофону подошел С.ШУСТЕР.

Впоследствии Ю.ТИМОШЕНКО отошла от микрофона и села в кресло, однако И.БОГОСЛОВСКАЯ побежала за ней. "Вы бегаете от прокуратуры и от меня", - сказала она. Это вызвало смех в студии.