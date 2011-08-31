Известные американцы просят ЕС остановить переговоры с Украиной

Группа известных американцев направила письмо лидерам ЕС, в котором просила их приостановить переговоры с Украиной по поводу соглашения об ассоциации после ареста экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом пишет сегодня Economist.

По данным издания, это письмо к лидерам ЕС Германа ван РОМПЕЯ, Жозе Мануэля БАРРОЗУ, Кэтрин ЭШТОН и Радослава СИКОРСКОГО было частным, но на него не были получены ответы.

Авторы письма - Дэвид КРЕЙМЕР, который работал в Госдепе во времена администрации Джорджа БУША, а сейчас возглавляет «Фридом Хаус», Уэсс МИТЧЕЛ, президент экспертного центра CEPA, Курт ВОЛКЕР, бывший посол США в НАТО, который в настоящее время работает в Школе передовых международных исследований университета Хопкинса, и Деймон ВИЛСОН из Атлантического Совета – подчеркнули, что арест Ю.ТИМОШЕНКО пересек границу уважения к демократическим принципам и практике в одном из наиболее важных восточных партнеров ЕС.

По мнению американских политиков, хотя расследование обвинений в коррупции и злоупотреблении должностным положением могло бы выглядеть уместным, обоснование ареста Ю.ТИМОШЕНКО, а также способ, в который она была арестована, четко доказывают, что это – пример политической мести, а не непредвзятого осуществления верховенства права.

«Из всех международных игроков, которые имеют влияние на Украину, Европейский Cоюз является самым последовательным. Поэтому мы призываем Вас сделать все, что в Ваших силах, чтобы гарантировать, что Европа будет рассматривать эти последние события, как пересечение границы, которая делает поведение Украины неприемлемым в европейском контексте», - говорится в этом письме.

В частности, для того, чтобы послать как можно более мощный сигнал, американцы призвали лидеров ЕС рассмотреть возможность приостановки Европейским Союзом диалога с Украиной, касающегося соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, пока украинская власть не освободит Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи, пока не положит конец другим политически-мотивированным преследованиям, а также пока не освободит других лиц, которые были незаконно заключены, таких как Юрий ЛУЦЕНКО.

Как напоминается в письме, «комиссар ФЮЛЕ отметил потребность в «справедливых, прозрачных и независимых судебных процессах», министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ назвал суд и арест ТИМОШЕНКО «позорным спектаклем», который «наносит большой вред» Украине. Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило, что эти события «вызывают серьезную обеспокоенность у международного сообщества относительно применения верховенства права в Украине».

Это, по мнению авторов письма, очень сильные и полезные заявления, но украинская власть обратит на них внимание только тогда, когда за ними последуют конкретные действия, которые может предпринять ЕС в целом.

Как считают американские политики, для того, чтобы Европа и Соединенные Штаты считали Украину реальным партнером, она должна четко продемонстрировать свою преданность демократическим принципам и ценностям, включая справедливое и одинаковое для всех судопроизводство.

«Если Украина этого не сделает, необходимо объяснить народу Украины, что злоупотребления действующей власти ставят под угрозу собственные европейские амбиции Украины», - говорится в письме к лидерам ЕС.