Мельниченко: я все время буду писать в ГПУ о преступлениях Литвина
Экс-майор обжалует решение суда
Бывший майор Управления Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО обжалует решение Васильковского районного суда Киевской области, который обязал его публично извиниться перед председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ за обвинение последнего в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня журналистам в Киеве.
«Однозначно буду обжаловать, потому что оно (решение) принято с нарушениями», - сказал он, добавив, что соответствующее заявление подаст в Апелляционный суд Киевской области.
По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, решение, которое суд принял 29 августа, является, по его мнению, незаконным, поскольку судебное заседание должно было состояться 8 сентября. В связи с этим ни он, ни его представители не знали о состоявшемся судебном заседании.
«Суд вынес решение, чтобы я извинился перед ЛИТВИНЫМ, и второе, чтобы я в дальнейшем о преступлениях ЛИТВИНА никогда не говорил и нигде», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, заметив при этом, что, невзирая на такое решение суда, он все равно будет настаивать на своем.
«Завтра я в Генеральной прокуратуре зарегистрирую заявление о том, что судья в процессе совершила преступление. Дальше я, минимум, еженедельно буду писать заявления в Генеральную прокуратуру о совершении ЛИТВИНЫМ преступлений и буду детально расписывать, каких, и буду настаивать на возбуждении против ЛИТВИНА уголовного дела по конкретным эпизодам», - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, суд признал неправдивыми заявления Н.МЕЛЬНИЧЕНКО о якобы причастности В.ЛИТВИНА к убийству журналиста Г.Гонгадзе.
По данным газеты «Голос Украины», отныне экс-майору запрещено распространять любую недостоверную информацию о якобы причастности В.ЛИТВИНА к убийству журналиста Г.Гонгадзе или о якобы совершенных по его вине других преступлениях. В случае нарушения этого решения суда экс-майора Управления Госохраны могут привлечь даже к уголовной ответственности
Кроме того, суд обязал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО за свой счет организовать и провести пресс-конференцию и опровергнуть ранее распространенные им неправдивые сведения о В.ЛИТВИНЕ.