Мельниченко: я все время буду писать в ГПУ о преступлениях Литвина

Бывший майор Управления Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО обжалует решение Васильковского районного суда Киевской области, который обязал его публично извиниться перед председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ за обвинение последнего в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Однозначно буду обжаловать, потому что оно (решение) принято с нарушениями», - сказал он, добавив, что соответствующее заявление подаст в Апелляционный суд Киевской области.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, решение, которое суд принял 29 августа, является, по его мнению, незаконным, поскольку судебное заседание должно было состояться 8 сентября. В связи с этим ни он, ни его представители не знали о состоявшемся судебном заседании.

«Суд вынес решение, чтобы я извинился перед ЛИТВИНЫМ, и второе, чтобы я в дальнейшем о преступлениях ЛИТВИНА никогда не говорил и нигде», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, заметив при этом, что, невзирая на такое решение суда, он все равно будет настаивать на своем.

«Завтра я в Генеральной прокуратуре зарегистрирую заявление о том, что судья в процессе совершила преступление. Дальше я, минимум, еженедельно буду писать заявления в Генеральную прокуратуру о совершении ЛИТВИНЫМ преступлений и буду детально расписывать, каких, и буду настаивать на возбуждении против ЛИТВИНА уголовного дела по конкретным эпизодам», - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, суд признал неправдивыми заявления Н.МЕЛЬНИЧЕНКО о якобы причастности В.ЛИТВИНА к убийству журналиста Г.Гонгадзе.

По данным газеты «Голос Украины», отныне экс-майору запрещено распространять любую недостоверную информацию о якобы причастности В.ЛИТВИНА к убийству журналиста Г.Гонгадзе или о якобы совершенных по его вине других преступлениях. В случае нарушения этого решения суда экс-майора Управления Госохраны могут привлечь даже к уголовной ответственности

Кроме того, суд обязал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО за свой счет организовать и провести пресс-конференцию и опровергнуть ранее распространенные им неправдивые сведения о В.ЛИТВИНЕ.