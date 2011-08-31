Ехануров считает, что регионалы затеяли авантюру

Член политсовета партии «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ обращает внимание на финансово-экономический аспект языковой инициативы Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг законопроекта «О принципах государственной языковой политики», Ю.ЕХАНУРОВ заметил: «Авторы законопроекта, народные депутаты Украины Сергей КИВАЛОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, никоим образом не разъясняют, как будет финансово обеспечиваться имплементация этой законодательной инициативы. В пояснительной записке они ссылаются на то, что в государственном бюджете предусмотрены средства на обеспечение развития и функционирования украинского языка как государственного, и на имплементацию Закона Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», и поэтому считают, что введение в действие этого законопроекта не нуждается в дополнительных бюджетных средствах. Однако очевидно, что предусмотренных в госбюджете средств не хватит, чтобы обеспечить надлежащее функционирование восемнадцати региональных языков меньшинств, которые насчитали авторы законопроекта».

По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, исходя из предложенного в этом законопроекте, необходимо будет открывать дополнительные вакансии служащих в государственных и местных органах власти, печатать учебные пособия, тратить ресурсы на увеличение документооборота и многое другое, поэтому в масштабах страны это выльется в десятки миллионов гривен. Местные органы власти дополнительной нагрузки не потянут, значит, придется выплачивать эти деньги из государственного бюджета, считает он.

«Следовательно, в случае принятия этого законопроекта, миллионы налогоплательщиков, так или иначе, заставят оплатить эту инициативу из собственного кармана. Поэтому законопроект «О принципах государственной языковой политики», поданный депутатами от Партии регионов, с финансовой точки зрения является авантюрой. А его принятие будет означать введение, дополнительного, образно говоря, «языкового налога», - убежден Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов С.КИВАЛОВ и В.КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики», который предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымско-татарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.