Адвокат вдовы Гонгадзе: Пукач пытается представить себя героем

Представитель интересов вдовы журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО недовольна тем, что экс-глава Департамента наружного наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ дает непрямые и нечеткие ответы на вопросы стороны обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в перерыве судебного заседания по делу А.ПУКАЧА.

"Государственное обвинение задает вопросы ПУКАЧУ по поводу обстоятельств совершения преступления, характеристики его личности. ПУКАЧ и дальше продолжает то же самое, что и было на прошлом заседании: отвечает многословно, но рассказывает не о том. Наверное, надеется, что мы устанем и у нас не будет возможности задавать конкретные вопросы", - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, А.ПУКАЧ "пытается создать впечатление, что он не владеет знанием законодательства Украины, несмотря на то, что у него есть диплом о высшем юридическом образовании". "К сожалению, я думаю, что он просто не осознает, что такое поведение не работает в его пользу и только содействует увеличению наказания, которое будет определять суд в будущем", - подчеркнула В.ТЕЛИЧЕНКО.

Также адвокат отметила, что еще рано оценивать показания А.ПУКАЧА в целом, добавив при этом, что лично она части показаний А.ПУКАЧА не доверяет.

"Я подозреваю, что ПУКАЧ себе смоделировал какую-то систему, в которой он сам себя пытается представить героем, который отстаивал интересы государства в каком-то странном понимании этого слова. Пытается представить себя человеком, который не понимал, что совершает преступление, а воспринимал это как чрезвычайное геройство. Он не останавливается перед тем, чтобы говорить абсолютно лживую информацию", - резюмировала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Как сообщалось, 30 августа в Печерском районном суде Киева начался допрос А.ПУКАЧА, который проходит в закрытом режиме. По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, А.ПУКАЧ, в частности, признал, что собственноручно совершил убийство Г.Гонгадзе, однако заявил при этом, что таким образом спас Украину от якобы готовившегося государственного переворота.