Левочкин: суд над Тимошенко не повлияет на евроинтеграцию Украины

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН убежден, что судебный процесс над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО не повлияет на европейскую интеграцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с журналистами.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, ставить в зависимость эти вопросы нельзя, поскольку они имеют разный вес.

Комментируя сообщения в СМИ о вчерашней встрече президентов Украины и Польши Виктора ЯНУКОВИЧА и Бронислава КОМАРОВСКОГО, С.ЛЕВОЧКИН отметил, что нужно иметь в виду: Президент Польши должен говорить от имени Евросоюза, поскольку Польша председательствует в ЕС.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, украинской власти ни в коей мере не выгоден арест Ю.ТИМОШЕНКО, и судья принял решение об этом, руководствуясь нормами Уголовно-процессуального кодекса.