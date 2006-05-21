В Италии бастовали манекенщицы

В Италии состоялась трехчасовая забастовка представителей мира моды, сообщает телеканал ICTV.

Все работники этой сферы - от дизайнеров до моделей, а также визажисты, фотографы и декораторы поддержали акцию протеста, организованную Ассоциацией службы моды (АССЕМ), которая представляет ведущие итальянские дома моды.

АССЕМ призвала всех работников модного бизнеса принять в ней участие, чтобы выразить свое недовольство нечестной конкуренцией со стороны иностранных агентств.

Президент АССЕМ Гуидо ДОЛЬЧИ, рассказывая журналистам о причинах забастовки, сообщил, что, "когда иностранные модельные агентства приезжают работать в Италию, им даже не приходится платить налоги". "А мы, когда приезжаем во Францию или США, кроме уплаты налогов, вынуждены еще получать лицензию на свою деятельность и регистрироваться в торговой палате, - сказал Г.ДОЛЬЧИ. - Мы требуем, чтобы такие же условия были созданы и для наших конкурентов здесь, в Италии".

Но, по мнению президента АССЕМ, "враги" итальянской моды не только за границей. "Руководители и главные редакторы авторитетных итальянских периодических женских журналов систематически публикуют статьи из-за границы, отдавая преимущество Парижу или Нью-Йорку, что приводит к потере десятков тысяч рабочих мест в Италии, - пожаловался Г.ДОЛЬЧИ. - Не только фотографы и фотомодели, но и режиссеры, декораторы, визажисты, парикмахеры, гладильщицы теряют свою работу потому, что эти издания все больше рекламируют зарубежные модные коллекции, которые, ко всему прочему, разработаны итальянскими стилистами и дизайнерами"