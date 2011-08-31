Киреев читает 20-тый том дела Тимошенко
09:56, 31 августа 2011Политика
1507 0
По результатам заседаний оформили еще 4
Печерский районный суд продолжает исследовать материалы уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, судья Родион КИРЕЕВ объявляет материалы, оформленные в 20-й том дела по результатам судебных заседаний.
Как сообщал УНИАН, материалы уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО, переданного в суд в июне 2011 года, содержатся в 14 томах.
По результатам судебных заседаний по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО было оформлено еще 4 тома.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter