Киреев читает 20-тый том дела Тимошенко

Печерский районный суд продолжает исследовать материалы уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Родион КИРЕЕВ объявляет материалы, оформленные в 20-й том дела по результатам судебных заседаний.

Как сообщал УНИАН, материалы уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО, переданного в суд в июне 2011 года, содержатся в 14 томах.

По результатам судебных заседаний по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО было оформлено еще 4 тома.