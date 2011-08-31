Томенко о парламентской оппозиции и 5-й колонне

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что парламентская оппозиция будет действовать более согласованно и координировано, чем во время предыдущей сессии ВР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, говоря о начале сессии и ее особенностях с журналистами в Черкасской области, он объяснил, что ситуация складывается таким образом, что на осеннюю сессию ВР предусмотрен ряд чрезвычайно резонансных и конфликтных законопроектов, которые, в частности, касаются земельной реформы, деятельности малого и среднего бизнеса, новых правил избирательной кампании и т.п.

Он отметил, что в таких обстоятельствах для того, чтобы донести до общества альтернативную точку зрения, все депутаты, которые действуют как оппозиционные, должны максимально координировать свою деятельность в Верховной Раде.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, было бы справедливо, чтобы «та часть депутатов, которые формально до сих пор находятся во фракции НУ-НС и сотрудничают или через правительство, или через местную исполнительную власть с Партией регионов, заняли свое «достойное» место в большинстве». «Чтобы во время голосования не высвечивалось определенное количество депутатов НУ-НС, которые являются своеобразной пятой колонной в парламентской оппозиции», - отметил он.

«Нет ничего страшного, что в реальной оппозиции будет действовать 120 или 130 депутатов, а не 170. Главное, чтобы они работали координировано и действенно», - сказал Н.ТОМЕНКО.