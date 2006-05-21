Турецкий Boeing 737 совершил аварийную посадку в Австрии
12:41, 21 мая 2006Политика
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В результате инцидента аэропорт был закрыт
При посадке в аэропорту австрийского города Линц у самолета турецкой авиакомпании «Пегасус» лопнули сразу две шины носового шасси. Как сообщают австрийские СМИ, никто из 156 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал, пишет «РИА «Новости».
В субботу во второй половине дня Boeing 737 совершал рейс Анталия-Линц. После посадки в австрийском аэропорту у него по неизвестной причине лопнули два колеса. Однако экипажу удалось остановить самолет на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров доставили в аэропорт на автобусах, самолет был отбуксирован. В результате инцидента аэропорт был закрыт более часа.
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