Турецкий Boeing 737 совершил аварийную посадку в Австрии

При посадке в аэропорту австрийского города Линц у самолета турецкой авиакомпании «Пегасус» лопнули сразу две шины носового шасси. Как сообщают австрийские СМИ, никто из 156 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал, пишет «РИА «Новости».

В субботу во второй половине дня Boeing 737 совершал рейс Анталия-Линц. После посадки в австрийском аэропорту у него по неизвестной причине лопнули два колеса. Однако экипажу удалось остановить самолет на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров доставили в аэропорт на автобусах, самолет был отбуксирован. В результате инцидента аэропорт был закрыт более часа.