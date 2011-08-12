Королевская: арест Тимошенко приведет страну к экономическому коллапсу

Председатель Комитета Верховной Рады по промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО нужно срочно освободить из-под стражи, чтобы не привести страну к экономическому коллапсу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она заявила, комментируя визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Россию и заявление вице-премьера Сергея ТИГИПКО о неудачных переговорах с ЕС из-за процесса над Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, арест лидера оппозиции отрицательно сказался на международном имидже Украины, что уже приносит определенные потери для экономики страны.

«Президенту Украину Виктору ЯНУКОВИЧУ все труднее вести переговоры по установлению цены на газ для украинской экономики. Вчерашняя встреча главы нашего государства и Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА закончилась практически ничем», - отметила политик, напомнив при этом, что руководство РФ резко осудило арест Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку российская сторона считает, что экс-премьер Украины действовала в рамках правового поля при подписании газовых соглашений в 2009 году.

Еще хуже ситуация на западном направлении, подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «Вчера вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО стал первым высокопоставленным должностным лицом, который публично признал, что процесс против Юлии ТИМОШЕНКО осложняет переговорный процесс Украины с ЕС о зоне свободной торговли», - отметила она.

Таким образом, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «в результате бездумных политизированных действий власти мы уже начинаем нести конкретные экономические потери».

«Наши предприятия, с одной стороны, не получают экономически обоснованную цену на газ, что в очередной раз ставит их на грань остановки производства и начала массовых увольнений людей. С другой стороны, - закрытие европейских рынков также приведет к массовому сворачиванию производства», - отметила она.

«Я и раньше предупреждала действующую власть, что она делает непоправимую ошибку, поспешно арестовав ТИМОШЕНКО. Теперь мои прогнозы, к сожалению, сбываются», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Какие еще аргументы нужны власти, чтобы понимать, что арест лидера оппозиции наносит огромный вред всей Украине в глазах мировой общественности? Только настоящие политические и экономические свободы дадут возможность нашей стране стать конкурентоспособной, процветающей и богатой, поэтому я требую немедленного освобождения Юлии ТИМОШЕНКО», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.