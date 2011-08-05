"Свобода": режим Януковича пытается отвлечь внимание

Во Всеукраинском объединении «Свобода» заявляют, что задержание лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствует, что власть в Украине перестала играться в фасадную демократию, а Украина стремительно приближается к белорусскому варианту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

Арест одного из оппозиционных лидеров в любой стране означает переход власти к диктаторским репрессивным методам правления, отметили в пресс-службе.

«Власть уже не делает вид, что в деле Юлии ТИМОШЕНКО придерживается хотя бы формального правосудия. Украинское общество так и не услышало истории многолетних коррупционных украинско-российских газовых связей. Газовые сделки тщательным образом скрываются нынешней властью так же, как это делали все ее предшественники. Поэтому об истине в деле Юлии ТИМОШЕНКО речь не идет. Режим ЯНУКОВИЧА открыто продемонстрировал то, что было понятно давно, – процесс над ТИМОШЕНКО вышел за пределы правовой плоскости и носит исключительно политический характер», - отмечается в сообщении.

По убеждению «Свободы», «таким образом, режим ЯНУКОВИЧА пытается отвлечь внимание от собственных деяний и «перевести стрелки» на предшественников. «Улучшение жизни уже сегодня» с треском провалилось и экономика страны стремительно катится в бездну. Поэтому арест ТИМОШЕНКО – это ритуальное назначение козла отпущения за провал так называемых «реформ»».

«Этими действиями режим ЯНУКОВИЧА предпринял очередной шаг к тотальной узурпации всех ветвей власти и дальнейшего содержания их в полном повиновении и уничтожение парламентской оппозиции. Регионалы дали четкий сигнал обществу: кто не подчиняется режиму, того ожидает политическая расправа», - подчеркивают в «Свободе».

По их мнению, «единственным методом борьбы против сползания Украины к уголовно-олигархической диктатуре под кремлевским протекторатом остается организованное противостояние общества незаконным действиям власти». «Свобода» как никто другой понимает, что единственный язык, с которым считается эта власть, – это консолидированная сила народа. Массовые аресты «свободовцев» по всей стране удалось остановить лишь активным сопротивлением общества, когда тысячи украинцев вышли на улицы», - заявляет пресс-служба.

«Сегодня недостаточно призывов к протестам, - заявляет Всеукраинское объединение «Свобода» и считает, что «все политические силы, которые декларируют свою оппозиционность действующей власти, должны выработать общую стратегию, направленную на отстранение от власти режима ЯНУКОВИЧА, и начать системные действия по реализации этой стратегии».