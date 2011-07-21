Томенко подозревает, почему закон о пенсионной реформе не передают Януковичу

Закон о пенсионной реформе, принятый парламентом 8 июля, до сих пор не передан из парламента на подпись Президенту Украины.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя по просьбе агентства судьбу данного закона.

“Закон еще не передан на подпись Президенту”, - сказал вице-спикер. При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что скоро заканчивается срок подготовки закона для передачи его на подпись.

В то же время, по словам вице-спикера, ночной и ускоренный характер принятия пенсионной реформы привел к возникновению ряда проблем. В частности, добавил Н.ТОМЕНКО, разные статьи закона содержат нормы, которые не согласовываются между собой. Кроме того, отметил он, есть ряд норм, которые нуждаются в уточнении через Оконечные положения закона.

“Это означает, что в соответствии со ст. 131 Регламента Верховной Рады, для того, чтобы устранить неточности и несогласованности в принятом законе, необходимо проведение голосования парламента”, - сказал он.

По его словам, согласно логике, для того, чтобы привести в соответствие закон о пенсионной реформе, необходимо проведение пленарного заседания.

Вице-спикер отметил, что в соответствии с календарным планом работы ВР, ближайшее заседание должно состояться только 6 сентября.

Н.ТОМЕНКО не исключил, что закон о пенсионной реформе будет передан на подпись Президенту, а тот его вернет в ВР с рядом предложений. “Мой прогноз такой, что 6 сентября Верховная Рада Украины после проведения торжественного открытия сессии вынуждена будет возвращаться к закону о пенсионной реформе”, - добавил он.

Н.ТОМЕНКО также напомнил, что фракции оппозиции не голосовали за принятие пенсионной реформы, будут предлагать Президенту ее заветировать, а в случае подписания закона будут обращаться в Конституционный Суд относительно его неконституционности.