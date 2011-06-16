Янукович: доходная часть бюджета превысит 300 млрд.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что по итогам 2011 года Украина будет иметь около 5% роста валового внутреннего продукта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал вчера во время совещания в Виннице.

«В этом году мы будем иметь около 5% роста ВВП, около 1 трлн. 300 млрд. грн. будем иметь ВВП», - подчеркнул Президент.

Он также предусматривает, что доходная часть бюджета в этом году составит свыше 300 млрд. грн. «Мы преодолеем тот дефицит 3,5%, который мы заложили в бюджет. И сегодня пока динамика такая, которая дает нам основания сказать, что мы в этом году выйдем за 300 млрд. доходной части бюджета. Главное, безусловно, заработать эти средства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также во время совещания Президент заявил, что практика предварительного взимания налогов является неприемлемой.

«Нам нужно думать, как правильно собирать средства. Потому что практика непрямых налогов или налогов предварительно - она для нас не приемлема», - сказал глава государства.

Он считает, что подобная практика лишь ослабит экономику страны. «Она только будет ослаблять экономику наших предприятий и в целом экономику государства. Поэтому нужно с умом собирать средства», - считает В.ЯНУКОВИЧ.