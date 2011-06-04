Исполнилась первая годовщина приглашения журналистов к Януковичу

Движение «Стоп цензуре!» не будет подавать апелляцию на решение Киевского окружного административного суда, удовлетворившего иск Новопетривского сельского совета Вышгородского района Киевской области о запрете проведения акции возле резиденции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам после обнародования решения суда ответчик по этому делу, руководитель пресс-центра движения Артем СОКОЛЕНКО.

«Конечно, мы будем выполнять решение суда, и в понедельник запланированной акции не будет. Дальнейшие намерения: мы будем подавать заявление на проведение этой акции и будем стремиться, чтобы все же Виктор Федорович выполнил свое обязательство показать «Межигорье», как он год назад приглашал», - сказал А.СОКОЛЕНКО.

Он отметил, что в дальнейшем «Стоп цензуре!» учтет все замечания суда относительно сроков подачи заявки на проведение такой акции.

«Вообще это было очень симптоматично, что сегодня, 4-го числа, год назад на пресс-конференции «100 дней» Президента Виктор Федорович пригласил, а сегодня запретили эту акцию» - отметил А.СОКОЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, движение «Стоп цензуре!» намеревалось 6 июня, в День журналиста, провести акцию с требованием выполнения обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА показать свою резиденцию “Межигорье”.

Журналисты планировали провести акцию в селе Новые Петривцы возле въезда в президентскую резиденцию “Межигорье”.

Сообщение об акции было направлено в Новопетривский сельсовет в пятницу, 3 июня.

Новопетривский сельсовет подал в Киевский окружной административный суд иск на организаторов акции.

Во время пресс-конференции 4 июня 2010 года по итогам 100 дней работы В.ЯНУКОВИЧ пригласил журналистов в Межигорье в свою резиденцию. “Собирайтесь, едем сейчас, без подготовки”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Однако поездка так и не состоялась.