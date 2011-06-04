Азаров рассказал о своем «простом пути» и похвастал достижениями

По итогам первых пяти месяцев 2011 года дефицит государственного бюджета составил чуть более 1%, по итогам года правительство ожидает дефицит менее 3% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, выступая на саммите министров финансов стран СНГ.

«В этом году мы думаем, что закончим его с дефицитом менее 3%. А сейчас за пять месяцев дефицит реально примерно 1% с небольшим», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет никаких проблем с обслуживанием и выплатой внешнего долга, а также с обеспечением внутренних потребностей страны в финансах.

«Как мы могли этого добиться? А путь простой. Это жесткое, эффективное расходование каждой гривни государственного бюджета и это уменьшение дефицита бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ.