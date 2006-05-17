Скрипка Страдивари продана на аукционе за рекордную цену

За 3 млн. 540 тыс. долл. приобрел 16 мая в Нью-Йорке на аукционе Christie`s анонимный покупатель скрипку Hammer работы Антонио Страдивари.

Тем самым установлен новый рекорд аукционных продаж музыкальных инструментов, передает РИА «Новости».

Предыдущий рекорд принадлежал другой скрипке знаменитого итальянского мастера - Lady Tennant, которая в апреле прошлого года ушла с молотка в том же зале в Рокфеллеровском центре за 2 млн. 32 тыс. долл.

Специалисты Christie`s рассчитывали выручить за Hammer от 1,5 млн. долл. до 2,5 млн. долл. А.Страдивари изготовил ее в Кремоне в 1707 году - в "золотой период" своего творчества. Имя инструменту было дано в честь шведского ювелира и коллекционера Кристиана Хаммера, которому она когда-то принадлежала. За свою жизнь Страдивари создал 1100 скрипок, гитар и арф. До наших дней сохранились около 650. Инструменты работы Страдивари высоко ценились еще при его жизни и стали предметами поистине ажиотажного спроса после смерти мастера в 1737 году, поскольку они не стареют и не меняют со временем своего уникального звучания.