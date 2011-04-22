Немыря говорит, что убеждал следователя учесть позицию Европы

Бывший вице-премьер-министр Украины, заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры Украины отказались принять к сведению экспертизы европейских структур относительно газовых соглашений, подписанных правительством Юлии ТИМОШЕКО в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ сообщил сегодня журналистам во время перерыва его допроса в Генпрокуратуре в рамках расследования уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения служебных полномочий при подписании газовых соглашений.

«Я дал документальные показания официальных оценок со стороны Европейской комиссии, президента Европейской комиссии, комиссара по вопросам энергетики, самых авторитетных международных организаций относительно газовых отношений, позорной роли посредника «РосУкрЭнерго». Следователь на это ответил, что это его не интересует, поскольку позиция Европы не является важной для Украины и для этого дела», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он добавил, что сейчас в его допросе объявлен перерыв, после которого эта процедура продолжится. «Мне уже объявили, что будут и следующие допросы, то есть, это не последний», - сказал экс-вице-премьер.

Он уточнил, что его допрашивает «следователь Николай ГРАБИК в присутствии старшего следователя НЕЧВОГЛОДА».

Г.НЕМЫРЯ считает, что отказ следователей принять во внимание выводы европейских структур свидетельствует о политической мотивированности уголовного дела, возбужденного против Ю.ТИМОШЕНКО.

«До недавнего времени я даже себя дискомфортно чувствовал, что я, возможно, один из вице-премьеров правительства ТИМОШЕНКО, которого еще не вызывали на допрос. Я думал, что, возможно, это потому, что я донецкий, происхождением из Донецка, но, как видите, сейчас этот «недостаток» исправлен и я в добавок к моим коллегам вызван на допрос», - сказал с иронией Г.НЕМЫРЯ.

Он в который раз выразил возмущение относительно способа, в который ему была вручена повестка о вызове в Генпрокуратуру (через консьержа, а перед этим представители правоохранительных органов пытались ворваться в его квартиру - УНИАН).