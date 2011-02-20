Адвокат Луценко ждет решения апелляционного суда

Адвокат экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН рассчитывает, что Апелляционный суд Киева на будущей неделе назначит к рассмотрению жалобу на продление срока содержания под стражей до 26 апреля его подзащитного.

Такое мнение адвокат высказал корреспонденту УНИАН, подчеркнув, что апелляционная жалоба в суд была направлена 18 февраля.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Печерский районный суд Киева продлил Ю.ЛУЦЕНКО арест до 26 апреля.