Гриценко: власть богатеет демонстративно и безнаказно

Лидер партии «Гражданская позиция», народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО называет наиболее опасными угрозами национальной безопасности Украины внутренние - в политической, экономической, социальной и экологической сферах.

На этом он акцентировал в интервью «Газете по-украински».

«Безработица миллионов, недоступность медицины, когда бедные люди не могут купить лекарства, или умирают от того, что к ним не приезжает «скорая». И все это на фоне демонстративного и безнаказанного обогащения власти», - отметил политик.

А.ГРИЦЕНКО советует поинтересоваться у коллег по парламенту или правительственных чиновников, которые ездят с несколькими охранниками, в каком измерении те живут.

«Они крадут в Украине, а живут в Европе. Там их предприятия, самолеты, недвижимость, деньги в банках. Обеспечивают свои семьи товарами из-за границы – продуктами, водой, даже работников на свои предприятия привозят. Их не интересует жизнь простых украинцев, они живут в абсолютно другом измерении», - отметил лидер «Гражданской позиции».

Также угрозой национальной безопасности он считает коррупцию. Политик напомнил, что президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в парламент законопроект о борьбе с коррупцией, но в нем нет ключевого – «каждый чиновник должен декларировать расходы, свои и своей семьи».

«Поэтому и в дальнейшем будут бедные, согласно с декларациями, президенты, премьеры и министры, а их дети будут становиться миллиардерами. Это значит, что президент не хочет бороться с коррупцией», - подытожил А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, если В.ЯНУКОВИЧ искренне хочет преодолеть коррупцию, ему нужно начать с «Межигорья», «где установлены подоконники из ливанского дуба, которые стоят по 45 тысяч долларов».

«Нельзя одной рукой бороться с взяточничеством, а другой позволять, чтобы твой сын ездил на автомобиле, который приобрели для президента Украины. Борьба с коррупцией должна идти от первого кресла страны», - подчеркнул лидер «Гражданской позиции».