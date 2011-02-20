В БЮТ просят Хорошковского не позорить СБУ

В БЮТ говорят, что не будут публично извиняться перед СБУ и предлагают ее председателю Валерию Хорошковскому подать в отставку. Об этом сказал бютовец Андрей Сенченко в комментарии Gazeta.ua.

“Я не сомневаюсь, что действительно был план у СБУ по захвату. Потому что прекрасно помню, как в августе налетели на мой офис и еще на офис нашего однопартийца одного. И это было с нарушением всех возможных норм и законов. Не было на руках постановления суда, но никто об этом даже не думал”, - отметил политик.

Со своей стороны он посоветовал главе СБУ подать в отставку.

“Хорошковскому и Ко давно пора попросить прощение у всего украинского народа и у всех оставшихся честных офицеров СБУ и просто подать в отставку. И не нужно позорить нашу Службу безопасности”, - отметил он.

При этом бютовец прибавил, что его политсила не собирается публично извиняться перед СБУ.

“Мы не видим никакого повода просить извинения. Потому ничего подобного не будет”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля депутаты "БЮТ-Батькивщины" покинули зал Верховной Рады Украины, чтобы идти защищать офис партии от захвата. На брифинге перед офисом партии первый зампредседателя фракции Андрей КОЖЕМЯКИН объяснил, что к зданию пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Они ссылались на предписание Генеральной прокуратуры о проведении обыска в офисе с целью изъятия электронных носителей, а также центрального сервера партии. Предписание сотрудникам офиса так и не был предъявлено, поэтому в офис их не пустили.

Со своей стороны в Службе безопасности отмечают, что ни один работник СБУ не был в тот день в офисе партии "БЮТ-Батькивщина" в Киеве. СБУ намерена провести свое расследование, "в связи с этим просим представителей БЮТ предоставить фамилии свидетелей, к которым обращались якобы сотрудники СБУ, фамилии самих этих якобы сотрудников, а также записи камер видеонаблюдения офиса (надеемся, они есть)», - сказала начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.